İnşaat malzemeleri endeksinde beklenmedik düşüş

17 Mayıs 2018

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi'nin Nisan 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi, nisanda 0,5 puan azalarak 100,82 puana düştü. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, nisanda bir önceki aya göre artmaya devam etti. Ancak artışın sınırlı olduğu faaliyetler, beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artışın zayıf kalması belirleyici ana unsur oldu. Mevsimselliğin inşaat faaliyetlerine katkısı da azaldı.

Faaliyet Endeksi ise nisanda mart ayına göre 1,5 puan arttı. Ayrıca, nisan ayındaki faaliyet seviyesi, geçen yılın aynı döneminin 13,1 puan üzerinde gerçekleşti. Yurt içi satışlar, nisanda önemli ölçüde artarken, ihracat da istikrarlı yükselişini sürdürdü. Üretim artışının yavaşladığı nisanda, cirolar, iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak büyüdü.

Güven Endeksi de nisanda, 5 ay sonra geriledi. Faaliyetlerdeki yavaşlamanın yanı sıra erken seçim süreci, güvendeki kademeli iyileşmeyi kesintiye uğrattı. Güven Endeksi, Kasım 2017'den sonra ilk kez gerilemiş oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 1,5 puan düştü. Böylece güven seviyesi, 2017'nin aynı döneminin güven seviyesinin sadece 0,6 puan üzerinde kalabildi.

Beklentilerdeki artış eğilimi de nisanda gerilemeye döndü. Faaliyetlerdeki yavaş artışa ilave olarak, erken seçim süreci, güvenin yanı sıra beklentileri de olumsuz etkiledi. Beklenti Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan düştü. Böylece aralık ayından beri süren iyileşme kesintiye uğradı. Buna rağmen nisan ayı beklenti seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 7,1 puan daha yukarıda gerçekleşti.

Kaynak: AA