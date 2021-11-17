İnşaat malzemeleri sanayi endeksi 2 ay sonra geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2021 sonuçları açıklandı.

Ağustos ve eylül aylarında kuvvetli ve kapsamlı bir geri dönüş yaşayan Bileşik Endeks, ekim ayında durağanlaştı. Alt endeksler içinde Faaliyet Endeksi’nde artış yaşanırken, Güven ve Beklenti Endekslerinde yine düşüşler gerçekleşti. Buna bağlı olarak yükselişe ara veren İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 0,04 puan düşerek 80,11 puana indi. Bileşik Endeks’teki kademeli artış, yavaşlama sonrası durdu. Ekim ayında faaliyetlerde önemli ölçüde büyümeler yaşandı. Özellikle iç satışlar, üretim ve ihracatta yüksek artışlar gerçekleşti. Ekim ayında iç ve dış satışlardaki büyümeler ile cirolarda da sıçrama yaşandı.

Faaliyetlerde büyüme devam ediyor

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde artış gösterdi. Ağustos ve eylül aylarındaki yüksek faaliyet seviyeleri sonrası ekim ayında bu kez devam eden işler ve yenileme pazarının etkisi ile faaliyetlerde hızlı bir büyüme yaşandı. Yüksek mevsim olması da ekim ayı faaliyetlerini olumlu etkiledi. Faaliyet Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 2,9 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar yaşandı. Böylece Faaliyet Endeksi 2018 yılı mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Güven Endeksi geriledi

Güven Endeksi ekim ayında da temkinli eğilimini sürdürerek eylül ayında olduğu gibi yine sınırlı ölçüde düştü. Güven seviyesi ekim ayında bir önceki aya göre 0,82 puan azaldı. Faaliyetlerdeki yüksek seviyelere ve büyümelere rağmen kalıcı güven halen tesis edilemedi.

Beklentiler de zayıf kaldı

Beklenti Endeksi ise ekim ayında geriledi. Yılın ilk yarısındaki kesintisiz artış sonrası Beklenti Endeksi ikinci yarıda zayıf bir sürece girdi. Alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki durağanlaşma olumsuz etki yarattı. Tam açılma, yüksek sezon ve faaliyetlerde hızlı büyümenin sürmesine rağmen beklentiler yılın ikinci yarısında da yine durağan kalmaya devam etti. Ekonomiye ve sektöre olan alt göstergeler gerilerken iç ve dış pazar beklentilerinde de düşüşler görüldü. Beklenti Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü.