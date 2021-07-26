İnşaat malzemeleri sektörü hızlı 'açıldı'

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2021 sonuçları açıklandı. Haziran ayında hızlı bir artış gösterdiği belirtilen Bileşik Endeks, haziran ayındaki açılmalardan iki yönlü olumlu etkilendi. Faaliyetler tarafında sıçrama yaşandı. Kademeli açılma takvimine geçilmesi de güven ve beklentilerde iyileşme sağladı.



Faaliyet, güven ve beklentiler birlikte artış gösterdi. Haziran ayında bir önceki aya göre 1,73 puan artış gösteren İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 79,04 puana yükseldi. Bileşik Endeks’te kademeli artış sürüyor.

Faaliyet Endeksi haziranda 4,9 puan arttı

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde haziran ayında sıçrama yaşandı. Mayıs ayındaki tam kapatma uygulamaları ve bayram tatili ile durağanlaşan faaliyetler, haziran ayında açılma ile önemli ölçüde genişleme gösterdi. Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 4,9 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar gerçekleşen Faaliyet Endeksi, 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek seviyesine yükseldi. Üretimde haziran ayında yüksek bir büyüme gerçekleşti. Üretim Endeksi, endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Cirolar haziran ayında iç satışlar ve ihracattaki yüksek artışlar ile sıçrama gösterdi.

İnşaat sektöründe mevcut işler ve yenileme işleri inşaat malzemeleri sanayisinde de belirleyici olmaya devam etti. Haziran ayı başından itibaren faaliyetlerin hızlı bir büyüme eğilimi içine girdiği görüldü.

Güven Endeksi’nde sınırlı artış

Güven Endeksi haziran ayında temkinli ve yavaş artışını sürdürdü. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi ve haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi güveni destekledi.

Faaliyetlerdeki sıçrama ise Güven Endeksi’ndeki artışa sınırlı bir katkı sağladı. Güven seviyesi haziran ayında bir önceki aya göre 0,46 puan arttı. Mayıs ayında yeniden artışa geçen Güven Endeksi, iç ve dış pazarlara olan güven artışı ile temkinli büyümesini haziran ayında da sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi arttı. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde artış gösterdi.



Yurtiçi pazarlarda güven haziran ayında yükseldi. İhracat pazarlarına olan güvende yine hızlı bir artış gerçekleşti. Güven Endeksi haziran ayındaki açılmalar ve yüksek mevsime girişin etkileri ile desteklendi.



Sektöre olan güven artışının da olumlu olduğu ancak Güven Endeksi’nin halen temkinli bir iyileşme gösterdiği ve kırılgan olduğu görüldü.

Beklenti Endeksi, 2021’deki kesintisiz artışına devam etti

Beklenti Endeksi haziran ayında artışına devam etti. Kademeli açılmaya geçilmesi beklentilerde iyileşme sağladı. Faaliyetlerdeki sıçramanın beklentiler üzerindeki etkisi ise sınırlı oldu. Tüm alt göstergelerinde artış gerçekleşen Beklenti Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 0,9 puan yükseldi. Böylece Beklenti Endeksi yeni yıldaki artışını kesintisiz sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı artış oldu. Haziran ayında, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri ve ihracat siparişlerinde artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi haziran ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Özellikle alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Sektörün yüksek sezona girdiği bir süreçte kademeli açılmalar beklentilerde iyileşmeyi destekliyor. Yüksek sezonda faaliyetlerin de ivme kazanması iyileşmeye katkı sağlıyor.



Kademeli açılmanın sürmesi ve işlerde yüksek mevsime girilmesi ile yaz aylarında Bileşik Endeks’in artışını sürdürmesi bekleniyor. Ancak salgında yeni bir dalganın bu artışı durdurabileceği öngörülüyor.