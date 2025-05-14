İnşaat malzemesi ihracatı martta yüzde 4,1 arttı

Türkiye İMSAD verilerine göre inşaat malzemesi ihracatı Mart 2025’te aylık bazda yüzde 16,5 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı.

Mart ayında ihracat miktarı 830 bin tonluk artışla 4,25 milyon tona çıkarken, ortalama ihracat birim fiyatı 0,61 dolar/kg seviyesine geriledi. Yıllıklandırılmış ihracat ise 29,25 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde sektör ithalatı yıllık bazda yüzde 13,6 artışla 1,06 milyar dolar olurken, ithalat miktarı 377 bin ton olarak gerçekleşti. Ortalama ithalat birim fiyatı ise önceki aya göre artış göstererek 2,83 dolar/kg seviyesine ulaştı.

Türkiye İMSAD raporunda, jeopolitik gelişmeler, ticarette korumacılık endişeleri ve TL'deki dalgalanmanın, ihracat performansını sınırladığına dikkat çekildi. Buna rağmen, çalışma günü sayısının düşmesine ve finansal şoklara karşın ihracattaki artış dikkat çekti.