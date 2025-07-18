İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi haziranda 1,8 puan azaldı

Türkiye İMSAD’ın Haziran 2025 verilerine göre inşaat malzemesi sanayisinde faaliyet, güven ve beklentilerde düşüş kaydedildi. Bileşik Endeks 1,8 puan azalarak 80,7’ye indi.

Haziran ayında faaliyetlerde gözle görülür bir yavaşlama yaşandı. Faaliyet Endeksi 3,5 puanlık düşüşle 124,1 puana, Güven Endeksi 1,3 puanlık gerilemeyle 54,6 puana, Beklenti Endeksi ise 1,1 puan düşüşle 66,1 puana indi. Böylece üç alt endekste de eş zamanlı bir düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporuna göre, sektördeki güven seviyesi hem iç pazarda hem de ihracatta zayıflamaya devam etti. Güven Endeksi 2024’ün aynı ayında 68,1 puandayken, 2025 Haziran itibarıyla 54,6 puana geriledi.

Beklentiler tarafında da temkinli bir tablo öne çıkıyor. Özellikle iç siparişler ve ihracat siparişlerinde azalma görülürken, üretim ve istihdam beklentilerinde sınırlı gerileme yaşandı. Sıkı para politikalarının sürmesi ve siyasi belirsizliklerin beklentileri sınırladığı ifade edildi.

Raporda, yılın ikinci yarısında sektör dinamiklerinin siyasi gelişmeler, sıkılaşma önlemleri, ihracat pazarlarındaki eğilimler ve küresel jeopolitik riskler çerçevesinde şekilleneceği öngörüsünde bulunuldu.