İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 oranında arttı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6 oranında arttı.

İnşaat üretimi aylık bazda azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Şubat ayında ise inşaat üretimi yıllık yüzde 12,7 oranında artarken; aylık yüzde 0,3 oranında azalmıştı.