İPA açıkladı: İstanbul’da aylık yaşam gideri 91 bin lirayı geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,09 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı.

Bir önceki yılın mayıs ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 49,09 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1690 lira arttı.