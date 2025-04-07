İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Mart 2025 verileri, kentte yaşamanın giderek daha pahalı hale geldiğini ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, bir önceki aya kıyasla 2.032 TL’lik bir artış anlamına geliyor.

Verilere göre, İstanbul’daki yaşam maliyeti geçen yılın mart ayına göre yüzde 51,95 oranında yükseldi. Aylık bazda ise artış oranı yüzde 2,38 olarak gerçekleşti. Böylece hem yıllık hem de aylık düzeyde maliyetlerde ciddi bir artış gözlemlendi.

Bebek bezi fiyatları öne çıktı

Temel tüketim harcamaları arasında en yüksek artış bebek bezi grubunda yaşandı. Mart 2023 ile kıyaslandığında bu ürün grubunda yüzde 55,88’lik bir fiyat artışı tespit edildi.

"Haneler gittikçe daha fazla zorlanıyor"

İstanbul Planlama Ajansı, raporunda temel harcamalardaki artışların aile bütçelerini zorladığını vurguladı. Açıklamada, “Haneler gittikçe daha fazla zorlanıyor” ifadesine yer verilirken, özellikle çocuklu ailelerin temel bakım ürünlerine erişimde güçlük yaşadığına dikkat çekildi.