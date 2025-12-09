İrlanda’da sanayi üretimi arttı

İrlanda’da sanayi üretimindeki yükseliş, imalat sektöründe kaydedilen yüzde 9,2’lik artıştan beslendi. Fırıncılık ve unlu mamuller, ağaç ve ahşap ürünleri ile elektrikli ekipmanlardaki güçlü performans dikkat çekti.

Üç aylık dönemde çift haneli büyüme

Ağustos-Ekim döneminde imalat üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 arttı. Küresel pazarlara entegre modern sektörde büyüme yüzde 18,3’e ulaştı. Buna karşılık, daha iç pazara dönük geleneksel sektörlerde üretim yüzde 3,4 düşüş gösterdi.