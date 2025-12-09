İrlanda’da sanayi üretimi arttı
İrlanda’da sanayi üretimi Ekim 2025’te yıllık bazda yüzde 10,5 artarak güçlü seyrini sürdürdü. Artışta özellikle imalat sanayisindeki canlılık etkili oldu.
İrlanda’da sanayi üretimindeki yükseliş, imalat sektöründe kaydedilen yüzde 9,2’lik artıştan beslendi. Fırıncılık ve unlu mamuller, ağaç ve ahşap ürünleri ile elektrikli ekipmanlardaki güçlü performans dikkat çekti.
Üç aylık dönemde çift haneli büyüme
Ağustos-Ekim döneminde imalat üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 arttı. Küresel pazarlara entegre modern sektörde büyüme yüzde 18,3’e ulaştı. Buna karşılık, daha iç pazara dönük geleneksel sektörlerde üretim yüzde 3,4 düşüş gösterdi.