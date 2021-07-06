İş Bankası'ndan Dijital Tedarikçi Finansmanı uygulaması

Türkiye İş Bankası, dijitalleşmenin sağladığı hızlı ve etkin iş yapma imkanlarını, ticari hayatın gelişmesi, kolaylaştırılması için yeni ürün ve hizmetlere uyarlıyor ve müşterilerinin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bankanın ticari hayatı kolaylaştırmaya yönelik en son hizmetlerinden biri, Dijital Tedarikçi Finansmanı uygulaması oldu.

Uygulama ile tedarikçilerin faturaya dayalı vadeli alacakları kolay ve hızlı bir şekilde nakde çevrilerek acil finansman ihtiyacı gideriliyor, böylece üretim ve hizmet faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesine imkan sağlanıyor.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, şunları kaydetti: "Dijital Tedarikçi Finansmanı sistemi, sahadan ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, ticari hayatın en zorlayıcı ihtiyaçlarından birini kolaylaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme adımlarından biri oldu. Bu uygulama ile tedarikçi müşterilerimizin faturaya dayalı vadeli alacaklarını dijital ortamda iskonto ederek acil finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyor ve işlerine daha fazla odaklanma imkanı sunuyoruz. Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi, internet şubemiz üzerinden ulaşılan, kullanımı oldukça kolay bir platform. Bu platform ile fatura borçlusu firmalar da tedarikçilere olan ödemelerini kolayca takip edilebiliyor ve faturaların vadede sistemsel olarak ödenmesi ile zamandan tasarruf sağlıyorlar."