İşe alım beklentisinde Türkiye EMEA’da birinci

İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre, Türkiye işe alım iklimine dair olumlu bakış beklentisi açısından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde birinci, dünyada beşinci sırada yer aldı.

Türkiye üç aylık puan artışı ile 41 ülkenin ortalama artışını 9 puan geride bırakırken, küresel olarak da beşinci sırada yer aldı. Ankette yer alan 9 sektördeki şirketlerin tamamında istihdam artışı bekleniyor. Türkiye'deki en rekabetçi sektör, önceki çeyreğe göre 31 puan ve 2022'nin ilk çeyreğine göre 28 puan artışla 53 NEO puana ulaşan sağlık ve yaşam bilimleri sektörü oldu.