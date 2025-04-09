İŞKUR açıkladı: Mart ayında açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR mart ayı "İstatistik Raporu"nu açıkladı. Buna göre, mart ayında açık iş sayısı, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 26,48 azalarak 172 bin 846 oldu.

Önceki yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 116 seviyesinde bulunuyordu.

Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden

2025 yılı Ocak-Mart döneminde ise açık iş sayısı yüzde 14,92 düşüşle 532 bin 192 oldu.

Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201 bin 511) imalat sanayi sektöründe kaydedilirken, en çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Reyon Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde oldu.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,07 düşüşle 2 milyon 169 bin 549 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 334 bin 580 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’unu kadınlar oluşturdu.

Mart ayında 112 bin 220 kişi işe yerleştirildi

Mart ayında İŞKUR aracılığıyla 68 bin 59’u (yüzde 60,6) erkek, 44 bin 161’i (yüzde39,4) kadın olmak üzere 112 bin 220 işe yerleşme gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde ise 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Mart 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Mart 2025 döneminde 114 bin 433 kadın, 91 bin 506 genç, 12 bin 720 engelli ve 61 bin 638 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.