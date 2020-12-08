İŞKUR: İşsiz sayısı yıllık bazda yüzde 25,4 azaldı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 düşüşle 104 bin 779 oldu. İŞKUR'un İstatistik Bülteni'ne göre, Ocak-Kasım döneminde 1 milyon

316 bin 629 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 97,7’si özel sektörden alındı.



Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (557.604 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Satış Danışmanı, Konfeksiyon İşçisi, Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde yer aldı.

Kasımda 86 bin kişi işe yerleştirildi

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 57.023’ü (yüzde 66,9) erkek, 28.217’si (yüzde 33,1) kadın olmak üzere 85.240 işe yerleşme gerçekleşti. İşe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 azaldı.

Ocak-Kasım 2020 döneminde ise 792.549 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon

Aynı ayda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 25,4 azalarak 3 milyon 4 bin 219 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,5’i erkek, yüzde 47,5’i kadın, yüzde 40,5’i 15-24 yaş grubunda yer aldı. Kasım ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 33.066 kişi yararlandı.