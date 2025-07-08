İSO açıkladı! İhracat iklimindeki iyileşme eğilimi 18 aya ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziran ayında 51,0 seviyesinde sabit kaldı. Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşmesi, ihracat pazarlarındaki talep koşullarının haziranda da ılımlı şekilde güçlendiğini gösterdi. Böylece ihracat iklimindeki iyileşme kesintisiz olarak 18'inci aya taşındı.

Ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke BAE

Haziranda Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke yine BAE oldu. Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü üretim artışı ise Hindistan’da ölçüldü. ABD’de üretim hacmi güçlü artışını sürdürürken, birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivite haziranda arttı. Fransa ve Romanya’da üretim azalmaya devam etti. Rusya’da da ekonomik aktivite son dört ayda üçüncü kez zayıfladı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Haziran 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İhracat iklimindeki iyileşme eğilimi 18 aya ulaştı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda önceki aya göre yatay bir seyirle 51,0 düzeyinde gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı bir şekilde güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret etti. Bu son veri ile birlikte ihracat iklimindeki iyileşme eğilimi 18 aya ulaştı.

Haziranda Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke yine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’de büyüme mayıs ayına göre de ivme kazandı. Orta Doğu’nun diğer bölgelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de belirgin artışların kaydedildiği, Katar’da ekonomik aktivitenin yeniden büyümeye geçtiği görüldü. Lübnan ve Mısır ise daralma bölgesinde kaldı.

ABD’de güçlü artış sürdü

Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan ABD’de üretim hacmi haziranda bir önceki aya yakın tempoda seyrederek güçlü artışını sürdürdü. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivite haziranda artış kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık yeniden genişleme bölgesine geçerken İtalya, İspanya ve Hollanda’da ise büyüme devam etti. Anketin görece olumsuz gelişmesi ise Türk imalat sanayi ihracatının en büyük 10 pazarı arasında yer alan Fransa ve Romanya’da üretimin azalmaya devam etmesiydi.

Tüm ekonomilerdeki en güçlü üretim artışı Hindistan’da

Rusya’da da ekonomik aktivite son dört ayda üçüncü kez zayıfladı. Haziranda görülen düşüş son iki buçuk yılın en yüksek oranında gerçekleşti. Haziran ayında anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü üretim artışı Hindistan’da ölçüldü. Büyüme güçlü düzeyde ve Nisan 2024’ten bu yana en yüksek hızda kaydedildi. Buna karşılık, en sert bozulma ise imalat sanayi üretiminin Kasım 2022’den bu yana en yüksek oranda daraldığı Polonya’da görüldü.

S&P Direktörü Harker: Temmuz verileri oldukça kritik

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Ticaret gerilimleri küresel ekonominin bir kısmını olumsuz şekilde etkilerken Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarının çoğunda iktisadi faaliyetin iyileşmeye devam etmesi, firmalara şimdilik yeni iş temin etme fırsatları sunuyor. Diğer yandan, ABD'nin genişletilmiş gümrük vergileri için belirlediği 90 günlük erteleme süresinin sonuna doğru gelinirken, dinamiklerin nasıl değişebileceğini görmek açısından temmuz verileri oldukça kritik olacak" ifadelerini kullandı.