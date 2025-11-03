İSO PMI üç ayın dibinde: İmalatta daralma 19’uncu ayda da sürdü

İSO Sektörel PMI Ekim 2025 raporu son dört ayda ilk kez, ankete dahil edilen 10 sektörün tamamında üretimin yavaşladığını ortaya koydu.

En sert gerileme kara ve deniz taşıtları sektöründe yaşanırken, yalnızca gıda ürünleri sektöründe yeni siparişlerde artış kaydedildi. Maliyet baskıları tüm sektörlerde güçlü kalmaya devam ederken, nihai ürün fiyatları da genel olarak yükseldi.

İstihdam ve satın alma faaliyetleri geriledi

Ankete katılan firmalar, zayıf talep nedeniyle personel alımında ve girdi tedarikinde daha temkinli davranırken, istihdam ve stoklarda düşüş gözlendi. Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak girdi maliyetleri sert yükselişini sürdürdü; buna karşın nihai ürün fiyat artış hızında sınırlı yavaşlama kaydedildi. Teslimat süreleri ise iki aylık bozulmanın ardından kısalarak tedarik koşullarında kısmi iyileşmeye işaret etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “İmalat sektörü ekim ayında yine durağan talep koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Girdi maliyetlerindeki keskin artış büyük ölçüde liradaki zayıflamaya bağlı olarak devam ediyor. Yakın vadede bu tabloyu tersine çevirecek net bir sinyal yok” değerlendirmesini yaptı.

Sektörlerin tamamında üretim daraldı

Ekim verilerine göre:

En sert üretim düşüşü: Kara ve deniz taşıtlarında

Yeni siparişlerde tek artış: Gıda ürünleri

En keskin sipariş daralması: Ağaç ve kağıt ürünleri

İhracat siparişlerinde en büyük düşüş: Tekstil

İstihdam artışı görülen iki sektör: Elektrikli-elektronik ürünler ve ana metaller

Girdi maliyetlerinde en yüksek artış: Makine ve metal ürünleri

Nihai ürün fiyatlarında en sert artış: Gıda ve makine-metal ürünleri