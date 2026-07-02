İspanya işsizliği 2008’den beri ilk kez 2,3 milyonun altına indi

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İspanya işsizlik verisi, haziranda 28.739 kişilik düşüşle 2.291.982 kişiye geriledi. Çalışma Bakanlığı verileri, kayıtlı işsiz sayısının Ocak 2008’den bu yana ilk kez 2,3 milyon eşiğinin altına indiğini gösterdi.

İşgücü piyasasındaki iyileşme, yaz turizmi öncesinde hizmet sektöründeki istihdam artışından destek aldı. Sosyal Güvenlik kayıtları da aynı dönemde 22,47 milyon kişiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haziran verisi, İspanya ekonomisinde hizmet ağırlıklı toparlanmanın istihdam tarafına güçlü yansıdığını ortaya koydu. Ancak daha önce çalışmamış kişilerin sayısındaki artış, işgücü piyasasına yeni girenler için zorluğun sürdüğünü gösterdi.

Hizmet sektörü düşüşün ana kaynağı oldu

İspanya işsizlik düşüşünün neredeyse tamamını hizmet sektörü sağladı. Hizmetlerde işsiz sayısı haziranda 28.498 kişi azaldı.

Turizm sezonunun başlaması, otelcilik, restoran, perakende ve destek hizmetlerinde işgücü talebini artırdı. Sanayi sektörü işsiz sayısını 2.829 kişi düşürdü.

İnşaat sektöründe işsiz sayısı 1.326 kişi azaldı. Tarım tarafında ise düşüş 384 kişiyle sınırlı kaldı.

Buna karşılık daha önce iş deneyimi bulunmayan kişilerin sayısı 4.298 kişi arttı. İlk işini arayanlar veya uzun süre ara verdikten sonra piyasaya dönmek isteyenler daha sınırlı fırsatla karşılaştı.

Genç işsizliği tarihi düşük seviyeye indi

Genç işsizliği haziranda aylık bazda 5.155 kişi azaldı. Yıllık düşüş 6.907 kişi oldu.

Toplam genç işsiz sayısı 159.800 kişiye indi. Seviye, bu grup için tarihsel serinin en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Yıllık iyileşme genç kadınlarda daha belirgin gerçekleşti. Genç kadın işsiz sayısı bir yılda 4.090 kişi azaldı.

Genç erkeklerde yıllık düşüş 2.817 kişi oldu. Rakamlar, genç istihdamında toparlanmanın cinsiyet grupları arasında farklı hızlarda ilerlediğini gösterdi.

Kadın istihdamı işgücü piyasasını destekledi

Kadın işsizliği, Ağustos 2008’den bu yana ilk kez 1,4 milyonun altına indi. İşsiz kadın sayısı 1,39 milyon kişi seviyesine geriledi.

Erkek işsiz sayısı aynı dönemde 903.673 kişi oldu. Aylık bazda kadın işsiz sayısı yaklaşık 16.000 kişi, erkek işsiz sayısı yaklaşık 13.000 kişi azaldı.

Yıllık bazda tablo daha belirgin bir ayrışma gösterdi. Kadın işsiz sayısı son 12 ayda 72.000 kişi, erkek işsiz sayısı 41.000 kişi azaldı.

İspanya İkinci Başkan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, iyileşmenin bir kısmını çalışanların kayıt altına alınması sürecine bağladı. Díaz, daha önce yasal tanınma dışında kalan işlerin Sosyal Güvenlik kayıtlarına ve işçi haklarına dahil edildiğini belirtti.

Kadın katkı payı ödeyen çalışan sayısı son bir yılda yaklaşık 300.000 kişi arttı. Toplam kadın çalışan kaydı 10,6 milyona ulaşarak İspanya tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Yabancı işçiler kayıtlarda daha görünür hale geldi

Yabancı uyruklu işsiz sayısı haziranda 342.086 kişiye indi. Aylık düşüş 4.208 kişi, yıllık düşüş ise 10.068 kişi oldu.

Sosyal Güvenlik kayıtlarında yabancı çalışan sayısı 3,45 milyona ulaştı. Haziran ayında yabancı çalışan kayıtları 86.630 kişi arttı.

Son 12 ayda yabancı çalışan kayıtlarındaki artış 350.163 kişiye çıktı. Yabancı çalışanlar toplam katkı payı ödeyenlerin yüzde 15’inden fazlasını oluşturdu.

Yabancı çalışanlar içinde serbest çalışanların sayısı yarım milyonun üzerine çıktı. İspanya işgücü piyasası, hem yerli hem yabancı çalışan katılımıyla genişlemeyi sürdürdü.

Sosyal Güvenlik kayıtları yeni zirveye çıktı

Sosyal Güvenlik sistemi, mayısa göre ortalama 128.533 yeni katkı payı ödeyen ekledi. Toplam kayıtlı çalışan sayısı 22,47 milyona çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Takvim etkilerinden arındırılmış seri de 22,2 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Son 12 ayda sistem 600.595 yeni katkı payı ödeyen kazandı.

Aynı dönemde işsiz sayısı 113.981 kişi azaldı. İspanya işsizlik verisi, istihdam artışının yalnızca mevsimsel hareketten değil, yıllık bazda genişleyen işgücü talebinden de beslendiğini gösterdi.

Toptan ve perakende ticaret, aylık artışta 39.325 yeni kayıtla ilk sıraya yerleşti. Konaklama ve yiyecek hizmetleri 37.696, idari ve destek hizmetleri 29.316 yeni kayıt ekledi.

Yıllık bazda ivmeyi farklı sektörler taşıdı. Sağlık ve sosyal hizmetler 78.373 katkı payı ödeyen ekledi. İnşaat sektörü ise 66.280 kişilik artış sağladı.

Serbest çalışan sayısı 3,47 milyona ulaştı

Serbest çalışan sayısı haziranda 3,47 milyona çıktı. Aylık artış 12.000 kişi, yıllık artış ise 50.800 kişi oldu.

Serbest çalışma tarafındaki büyüme, İspanya ekonomisinde küçük işletme, hizmet ve bireysel faaliyetlerin istihdam piyasasına katkısını artırdı. Ancak kayıtlı istihdamdaki yükseliş, verimlilik ve ücret kalitesi açısından ayrı bir takip başlığı oluşturuyor.

Sosyal Güvenlik Bakanı Elma Saiz, İspanya’nın bu dönemde Avrupa Birliği’nde yaratılan tüm işlerin yüzde 54,5’ini ürettiğini söyledi. Veri, ülkenin AB istihdam döngüsünde ağırlığını artırdığını gösterdi.

Sonuç olarak İspanya işsizlik göstergeleri, kayıtlı işsiz sayısının 2008 öncesi seviyelere dönmesiyle güçlü bir eşik aştı. Hizmet sektörü, kadın istihdamı, genç işsizliğindeki düşüş, yabancı çalışan kayıtları ve Sosyal Güvenlik zirvesi toparlanmayı destekledi. Buna karşılık daha önce çalışmamış kişilerin sayısındaki artış, işgücü piyasasına girişte kırılganlığın sürdüğünü ortaya koydu.