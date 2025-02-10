İşsizlik ödeneğine 20 milyondan fazla kişi başvurdu!

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığında artış yaşandı.

Buna göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ocak ayında bir önceki aya göre 29 milyar 232,6 milyon TL arttı ve 388,2 milyar TL seviyesine çıktı.

Bültende verilen bilgiye göre, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 381 milyar 759 milyon 987 bin TL oldu.

Son 23 yılda ise işsizlik ödeneğine 23 milyondan fazla kişi başvurdu.

Menkul kıymet ve nakit varlığı da yükseldi

İşsizlik Sigortası Fonu'nun menkul kıymet ve nakit varlığı, Aralık sonu itibarıyla 358 milyar 971 milyon 745 bin 22 TL olarak açıklanmıştı. Bu rakam ocak ayı sonunda ise 388 milyar 204 milyon 353 bin 14 TL seviyesine yükseldi.

Fon varlığının yüzde 68,39'u tahvilde, yüzde 30,70'i mevduatta ve yüzde 0,91'i Takasbank Para Piyasası'nda değerlendirildi.

20 milyondan fazla kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

Verilere göre, Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 927 bin 363 kişi başvurdu. 11 milyon 309 bin 820 kişi ise ödenek almaya hak kazandı.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişilere toplam 111 milyar 806 milyon 274 bin 457 TL ödeme yapıldı.

2024 Ocak dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 489 bin 671 kişiye 5 milyar 35 milyon 337 bin 117 TL ödeme yapıldı.