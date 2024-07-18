İşsizlik oranı en yüksek il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ait İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.