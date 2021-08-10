İşsizlik oranı haziranda yüzde 10,6'ya geriledi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı istihdam verilerine bakıldığında, istihdam edilebilecek toplam iş gücü 32 milyon 206 bin kişiden 31 milyon 984 bin kişiye geriledi.

TÜİK'e göre işsizlik oranında yaşanan sert düşüş sonrası toplam istihdam edilen çalışan sayısı 1 ayda yaklaşık 1,4 milyon kişi arttı. İstihdam edilenlerin ekonomik faaliyet alanına göre dağılımları ise birbirine yakın seyretti. Tarımda 376 bin, sanayide 340 bin, inşaat sektöründe 311 bin, hizmetler sektöründe ise 358 bin kişilik istihdam artışı yaşandı.

Son 3 yılın en düşük işsizlik oranı

Açıklanan işsizlik oranı haziran ayında yaşanan sert düşüşle birlikte son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı son olarak 2018 mayıs döneminde yüzde 10,6 düzeyindeydi. İşsilik oranı 2017 Aralık ile 2018 Mart döneminde tek hanede seyrettikten sonra 2018 Nisan döneminden bu yana çift hanede seyrediyor. Bu dönemde işsizlik oranı 2020 Temmuz döneminde yüzde 14,4 ile zirve yapmıştı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 oldu.

İşgücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 50,2 olarak açıklandı.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 10,4, istihdam oranı yüzde 45,9 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,3

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.