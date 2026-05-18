İşsizlik oranında kısmi düşüş: İlk çeyrekte yüzde 8,2’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü İstatistikleri verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,2 oldu.

Ocak-Mart döneminde işsiz sayısı 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine indi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdamda 301 bin kişilik düşüş

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7 olurken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım oranı geriledi

İşgücü, ilk çeyrekte bir önceki döneme göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6’ya geriledi.

Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

Genç işsizliği yüzde 15,2 seviyesinde kaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ilk çeyrekte değişim göstermeyerek yüzde 15,2 seviyesinde gerçekleşti.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Hizmet sektörü istihdamdaki ağırlığını korudu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam verilerine göre tarım sektöründe 44 bin, sanayide 20 bin, inşaatta 48 bin ve hizmet sektöründe 189 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Toplam istihdamın yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer alırken, tarımın payı yüzde 13,8, sanayinin payı yüzde 20,2 ve inşaat sektörünün payı yüzde 6,7 oldu.

Haftalık çalışma süresi azaldı

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk çeyrekte 0,3 saat azalarak 42,2 saate düştü.

Atıl işgücü oranı yüzde 30’u aştı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ilk çeyrekte 0,6 puan artarak yüzde 30,4’e yükseldi.

Eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak hesaplandı.