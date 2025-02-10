İşsizlik rakamları açıklandı: Bir önceki aya göre 39 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak hesaplandı.

Haftalık çalışma süresi değişmedi

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin, 2024'ün aralık ayında değişmeyerek 42,9 olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aralıkta aylık bazda değişmeyerek yüzde 28,2 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: