İşsizlik Sigortası Fonu 342,2 milyar TL'ye ulaştı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, ekim sonu itibarıyla 323 milyar 236 milyon 835 bin TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı, kasım sonunda 342 milyar 185 milyon 167 bin TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 337 milyar 168 milyon 92 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 68,87'si tahvilde, yüzde 28,30'u mevduatta ve yüzde 2,83'ü Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Ödemeleri

Mart 2002 tarihinden 30 Kasım 2024 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 583 bin 193 kişi başvururken, 11 milyon 141 bin 765 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 102 milyar 577 milyon 969 bin 304 TL ödeme yapıldı.

2024 Kasım dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 436 bin 455 kişiye 3 milyar 917 milyon 649 bin 852 TL ödeme yapıldı.