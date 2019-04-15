İşsizlik son 10 yılın zirvesinde

15 Nisan 2019

TÜİK verilerine göre işsizlik Ocak döneminde yüzde 14,7 oldu ve son 10 yılın en yüksek düzeyine geldi. İşsizlik bundan 10 yıl önce Mart 2009'da yüzde 14,9 olmuştu.

Ocak 2019'a ilişkin beklenti yüzde 13,5 yönündeydi. Aralık 2018 dönemi işsizliği yüzde 13,5 seviyesindeydi.

Ocak'ta işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. Aralık döneminde ise işsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 4,1 puan artış ile yüzde 16,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik 6,8 puan artışla yüzde 26,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puan yükselerek yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İşgücü, Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşti.