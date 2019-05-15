İşsizlik Şubat'ta yüzde 14,7

15 Mayıs 2019

Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 14,7 oldu ve Ocak dönemine göre değişim göstermedi.

Şubat'ta işsiz sayısı önceki yılın aynı ayına kıyasla ise 1.37 milyon kişi artarak 4.73 milyon oldu. Önceki yıla kıyasla işsizlik oranı 4,1 puanlık artışla yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1 oldu.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 811 bin kişi azalarak 27.35 milyon kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 44,8 oldu.

İşgücü 564 bin kişi artarak 32 milyon, işgücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 52,5 seviyesinde gerçekleşti.