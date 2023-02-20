İstanbul, Balkan ülkelerine ihracatın yüzde 46,9'unu tek başına gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın ilk ayında 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına dış satım yüzde 8,4 artarken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat geçen ay 444 milyon 404 bin dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı, 306 milyon 514 bin dolarla Bulgaristan, 187 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 153 milyon 550 bin dolarla Slovenya ve 114 milyon 452 bin dolarla Sırbistan izledi.

Söz konusu dönemde Hırvatistan'a 49 milyon 905 bin dolarlık, Arnavutluk'a 49 milyon 361 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 47 milyon 757 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 45 milyon 565 bin dolarlık, Kosova'ya 37 milyon 491 bin dolarlık ve Karadağ'a 14 milyon 138 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla artış Karadağ'da

Balkan coğrafyasına yapılan ihracat, geçen ay 6 ülkede artarken, 5 ülkede düşüş kaydetti.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 104,1 ile Karadağ'a gerçekleşti. Karadağ'ı, yüzde 29,1 ile Romanya, yüzde 17,8 ile Hırvatistan, yüzde 17,4 ile Kuzey Makedonya, yüzde 14,8 ile Slovenya ve yüzde 3,5 ile Kosova izledi.

Yunanistan'a ihracat yüzde 2,1, Sırbistan'a yüzde 3,3, Bulgaristan'a yüzde 3,7, Bosna Hersek'e yüzde 7,9 ve Arnavutluk'a yüzde 12,5 azalış kaydetti.

İstanbul'un ihracatı 680 milyon doları aştı

Balkan ülkelerine gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 683 milyon 682 bin dolar olduğu görüldü.

İstanbul, bu tutarla Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracatın yüzde 46,9'unu tek başına sırtladı.

En çok dış satım otomotiv sektöründen

Balkan coğrafyasına ocak ayında en fazla dış satımı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 256 milyon 702 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv endüstrisini, 247 milyon 763 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 154 milyon 565 bin dolarla çelik, 124 milyon 752 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 109 milyon 880 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

TİM verilerine göre, 2022 ve 2023'ün ocak ayında Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı ve değişimi şöyle:

1 Ocak - 31 Ocak

Ülke

2022 (bin dolar)

2023 (bin dolar)

Değişim (yüzde)

Romanya

344.132,45

444.404,78

29,1

Bulgaristan

318.228,59

306.514,73

-3,7

Yunanistan

191.687,19

187.673,03

-2,1

Slovenya

133.724,10

153.550,03

14,8

Sırbistan

118.324,52

114.452,79

-3,3

Hırvatistan

42.353,48

49.905,54

17,8

Arnavutluk

56.434,94

49.361,44

-12,5

Kuzey Makedonya

40.674,04

47.757,51

17,4

Bosna Hersek

49.470,55

45.565,11

-7,9

Kosova

36.237,68

37.491,23

3,5

Karadağ

6.927,45

14.138,32

104,1

TOPLAM

1.338.194,98

1.450.814,51

8,4