İstanbul enflasyonu 17 ayın zirvesine çıktı

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi geçen ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,31 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,05, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 17,75 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 9,92, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 4,79, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,36, Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Gıda Harcamalarında yüzde 0,68, Diğer Harcamalarda yüzde 0,26 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,02 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -4,09 azalış görüldü.



Ocak 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,25, Mensucat Grubunda yüzde 1,42, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,80, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,78, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,46, Madenler Grubunda yüzde 0,07, artış yaşandı.