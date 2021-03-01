İstanbul fiyatlar şubat ayında yüzde 1,48 arttı

Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,48, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,36 oranında arttı. İstanbul enflasyonu, çarşamba günü açıklanacak olan Türkiye enflasyonu öncesinde öncü veri olarak değerlendiriliyor. 2020 Şubat ayına göre 2021 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,45, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 16,15 olarak gerçekleşti.



Açıklamada şöyle denildi:



"Şubat ayında Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,00, Konut Harcamalarında yüzde 2,35, Gıda Harcamalarında yüzde 1,69, Giyim Harcamalarında yüzde 0,37, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,03, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0,02 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.



Şubat 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Madenler Grubunda yüzde 6,09, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,04, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,49, Mensucat Grubunda yüzde 0,19, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,04 artış, Gıda Maddeleri grubunda yüzde -0,94, azalış görülmüştür."