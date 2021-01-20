İstanbul'da bütçe gelirlerin yüzde 94'ü vergilerden

İstanbul’da 2020 yılında tahsil edilen 407 milyar TL genel bütçe gelirinin yüzde 94.3’ünü vergi gelirleri oluşturdu. Vergi geliri yüzde 26.4 yükseldi gelir vergisi tahsilatı yüzde 5.6 düştü, kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 47.2 arttı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yüzde 53.3 arttı en yüksek artış yüzde 235.3 ile motorlu taşıtlarda gerçekleşti. Tahsil edilen para cezaları, bir önceki yıla göre, yüzde 29.3 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı. Aralık ayı itibariyle, İstanbul’da gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısı 735 bine ulaştı.



İBB İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Ocak 2021 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Aralık ayı sonu itibariyle, 2020 yılında, İstanbul’da gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:



2019 yılında tahsil edilen 327 milyar TL genel bütçe geliri, 2020 yılında, yüzde 24.4 artışla 407 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde, İstanbul dışında kalan illerden tahsil edilen bütçe geliri ise yüzde 13,8 artarak 593 milyar TL’ye çıktı.



2020 yılında tahsil edilen vergi geliri, İstanbul’da yıllık yüzde 26,4 artarak 384 milyar TL İstanbul dışında kalan illerin toplamında, yüzde 21.5 artarak 449 milyar TL oldu.

Genel bütçe gelirlerinin, İstanbul’da yüzde 94,3’ü, İstanbul dışındaki illerde yüzde 75.7’si vergi gelirlerinden tahsil edildi.



Gelir vergisi tahsilatı yüzde 5.6 azaldı

Gelir vergisi tahsilâtı, yıllık yüzde 5.6 azalırken kurumlar vergisi tahsilâtı yüzde 47.2 arttı. Gelir vergisi tahsilâtı 82 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilâtı 58 milyar TL olarak gerçekleşti.



Dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ise yıllık yüzde 30.8 artarak

38 milyar TL tahsil edildi.



Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV), vergi gelirleri içindeki payı yüzde 24.2 olarak gerçekleşti. ÖTV geliri yıllık yüzde 53.3 arttı. Özel Tüketim Vergi gelirinde en yüksek artış, yüzde 235.3 ile motorlu taşıtlarda gerçekleşirken yüzde 36.4 ile petrol ve doğalgaz ürünleri, en yüksek paya sahip oldu. Vergi geliri, yıllık, alkollü içkilerde yüzde 8.5, tütün mamullerinde yüzde 46,6 yükseldi.



Tahsil edilen para cezaları yıllık yüzde 29.3 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı. Para cezalarının yüzde 56.1’i idari para cezalarından, yüzde 36.3’ü vergi cezalarından, yüzde 6.6’sı diğer para cezalarından ve yüzde 1’i yargı cezalarından tahsil edildi. 2020 yılında idari para cezalarının tahsilâtı yüzde 97.8 artarken vergi cezalarının tahsilatı yüzde 16.6 azaldı.



2020 yılı Aralık sonu itibariyle, İstanbul’da katma değer vergisi (KDV) faal mükellef sayısı 876 bine, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısı 735 bine, gelir vergisi faal mükellef sayısı 546 bine, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı ise 348 bine ulaştı.