İstanbul'da enflasyon yüzde 90'a dayandı

Önümüzdeki cuma günü açıklanacak olan Türkiye enflasyonu için öncü gösterge niteliği taşıması açısından yakından takip edilen İstanbul enflasyonu yükselişini sürdürdü. Mayıs ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,76 oranında arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 87,4

2021 Mayıs ayına göre 2022 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 87,35, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 79,12 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 12,15, Konut Harcamalarında yüzde 7,22, Giyim Harcamalarında yüzde 6,92, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,84, Gıda Harcamalarında yüzde 4,97, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 3,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, Diğer Harcamalar grubunda değişim izlendi.

Mayıs 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 18,03, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 7,42, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 6,73, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,34, Madenler Grubunda yüzde 0,89, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,24, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.