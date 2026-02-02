İstanbul’da ocak ayının zam şampiyonu: Uçak bileti

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2026 Ocak ayına ilişkin perakende fiyat hareketleri raporuna göre, bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 248’inin fiyatında artış, 38’inin fiyatında ise düşüş kaydedildi.

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak biletinde yaşandı. Uçak bileti fiyatları aylık bazda yüzde 66,63 artış gösterdi.

Fiyat artışının öne çıktığı diğer ürünler arasında; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yeşil soğan yüzde 57,95, patlıcan yüzde 48,83, salatalık yüzde 48,40, kabak yüzde 48,29 ve taze fasulye yüzde 47,02 artış kaydetti.

Sağlık harcamalarında diş muayene ücreti yüzde 50, diş çekme ücreti yüzde 35,25, diş dolgu ücreti yüzde 34,20 ve ameliyat ücreti yüzde 16,45 yükseldi.

Ulaştırma grubunda saatlik otopark ücreti yüzde 37,14, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri yüzde 24,93 artarken, haberleşme grubunda kargo ücreti yüzde 25,71 yükseldi. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise ev hizmetleri yüzde 36,63, resmi evraklarla ilgili ücretler yüzde 35,68 ve altın mücevherat yüzde 21,44 artış gösterdi.

Giyimde düşüş dikkat çekti

Ocak ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın elbisesi oldu. Kadın elbisesi fiyatları aylık bazda yüzde 19,52 düştü.

Giyim grubunda kadın kaban yüzde 13,13, kadın etek yüzde 11,11, kadın gömlek yüzde 10,76 ve kadın mont yüzde 6,96 oranında ucuzladı.

Fiyat düşüşü yaşanan diğer ürünler arasında; portakal yüzde 6,33, günlük araba kiralama ücreti yüzde 6,20, çocuk eşofman yüzde 5,42, kadın kazak yüzde 4,30, kadın pardösü yüzde 3,84 ve çocuk mont yüzde 2,79 yer aldı.