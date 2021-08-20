İstihdam endeksi 2.çeyrekte yıllık yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 14,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 36,9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 12,6 arttı.

Çalışılan saat yüzde 46; brüt ücret-maaş endeksi yüzde 52,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüzde 57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 59,1, inşaat sektöründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.

Çeyreklik bazda da artış yaşandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 4,5 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 6, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.