İthalat fiyatı ihracat fiyatından daha fazla arttı

İhracat birim değer endeksi, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 2,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 3,8 arttı. İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yıllık bazda göre yüzde 12,3, ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, bu dönemde yıllık bazda, ihracat birim değeri gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, yakıtlarda yüzde 23 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise Aralık 2020'de yıllık bazda ihracata oranla daha yüksek artış gösterdi. İthalata konu ürünlerin birim değerlerindeki artış yıllık artış yüzde 3,8 olarak hesaplandı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10 yükselirken, yakıtlarda yüzde 27,9 geriledi. 2020’de yakıt fiyatları pandemi etkisiyle talebin düşmesine bağlı olarak yüksek oranda gerilemiş ve brent petrolün varil fiyatı 20 dolara kadar inmişti.

Miktar endeksi

TÜİK verileri, miktar olarak daha fazla ürünün ihracata konu olduğunu gösteriyor. Özellikle hammadde ihracatındaki miktar artışı (yakıt hariç) yüzde 30’u aştı. TÜİK verilerine göre, ihracat miktar endeksi Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,1 artarken, yakıtlarda yüzde 34,2 düştü. İthalat miktar endeksi ise söz konusu ayda, yıllık bazda yüzde 6,6 artış kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 ve yakıtlarda yüzde 3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 yükseldi.

Bu arada, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2020'de 170 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak, Aralık 2020'de 179,9 oldu. Aynı seriye göre, Kasım 2020'de 145,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 düşerek Aralık 2020'de 140,8 olarak gerçekleşti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2019'da 105,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan azalarak, Aralık 2020'de 104,8’a düştü.