İthalatın birim değerinde yüzde 26 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 17,1 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 25,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 15,1 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 25,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 45,1, yakıtlarda yüzde 112,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 31,2 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,3 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0, yakıtlarda yüzde 22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldı.

Dış ticaret haddi yıllık bazda 14,8 puan düştü

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Aralık ayında 97,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,8 puan azalarak, 2021 yılı Aralık ayında 82,8 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,1 puan azalarak 81,1 oldu. 2021 yılında ise, önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 151,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, 2021 Aralık ayında 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 137,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17,1 artarak, 2021 Aralık ayında 160,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 114,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, 2021 Aralık ayında 115,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 119,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, 2021 Aralık ayında 123,9 oldu.