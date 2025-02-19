 İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Çağı yakalamamız için uygun finansman şart

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Tür­kiye’de Türk Lirası kaynağın hala çok pahalı olduğunu söyledi. Avdagiç, “Reeskont kredilerinin ve Eximbank kredilerinin mali­yeti biraz daha avantajlı ama ha­la çok pahalı. Yabancı kaynaklı, döviz kaynaklı kredilerin kul­landırılmasıyla ilgili kısıtlama­lar devam ediyor. Dolayısıyla bü­tün bunlara baktığımız zaman, Türkiye’de ihracatçının finansa ulaşması hala sıkıntılı bir konu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kredibilitesiyle il­gili sağlanan iyileştirmelerin en azından aynı kalması, mümkün­se daha iyi bir noktaya taşınma­sı hedefleri olduğuna değinen Avdagiç, “CDS’lerin azalması­na bağlı olarak hem özel sektö­rün hem de kamunun döviz baz­lı borçlanma maliyetinin düşü­rülmesiyle ilgili beklentimiz var. Buna bağlı olarak son 1,5 yılda yaşanan kur makasının üretici ve ihracatçı tarafından yöneti­lebilme noktasına gelmesi için politikaların mutlaka öncelik­li olarak gözden geçirilmesinin çok net beklentisi içerisindeyiz.” diye konuştu.

"Kur politikası rekabetçiliği geriletti"

Avdagiç, ihracatçının ve üreti­cilerin finansmana ulaşamama­sının bir açmazı bulunduğunu kaydederek, mevcut kur politi­kası ile rekabetçiliğin gerilediği­ni bu sebeple daha düşük kârlar­la üretim ve ihracat yapıldığını söyledi. Çağı yakalamanın, bir adım önde olmanın tek yolu ol­duğunu aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

“Bütün sanayi dallarının tek­nolojilerini belli dönemlerde yenilememiz gerekiyor. Bunun için uygun şartta finansmana ih­tiyaç var. Şu anda böyle bir kay­nağa ulaşmak mümkün değil. Bu kaynaklara erişim maliyeti, bila­hare yapacağınız yatırımın size sağlayacağı katma değerden da­ha yüksek olduğu için iş adamla­rı için bir cazibesi, rasyonalite­si yok. Yatırımı tekrar cazip hale getirecek önlemler iş dünyasının önünü açacaktır.”

“Türkiye sadece ara istasyon değil”

Avdagiç, portföy yatırımları­nın önemli olduğunu ama green­field (sıfırdan) yatırımların da­ha da değerli olduğunu vurgula­yarak, “Yatırımın Çin’den geleni için de Avrupa ve Amerika’dan geleni için de aynı şeyi söylüyo­ruz. Burada önemli olan yeni ya­tırım yapacak firmaların Türki­ye’yi sadece bir ‘ara istasyon’ ola­rak değil, gerçekten belli somut üretimlerini yaptıkları ve üretim kabiliyetlerini gerçek anlamda kullandıkları, Türkiye’de onlara hizmet verecek tedarik sanayi­nin kapsamlı bir şekilde devre­ye alınacağı bir politikanın dev­reye girmesi ve bu yatırımlara teşvik verilirken Türkiye’de faa­liyet gösteren firmaların bu sü­reçten zarar görmemesine özen göstermek doğru olacaktır” diye konuştu.

Suriye hakkında da değerlen­dirmede bulunan Avdagiç şunla­rı söyledi:

“İstanbul ve diğer illerdeki Suriyeli iş insanlarının kurdu­ğu firmalar, sahip olduğu tica­ri bağlantılar, önümüzdeki dö­nemde Suriye ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde çok ciddi bir katma değer sağlayacaktır. On­ların bir kısmı Türkiye’deki üre­tim araçlarını, üretim kabiliyet­lerini Suriye’ye taşıyacaklardır. Ülkemizdeki Suriyeli müteşeb­bisler, Suriye’de Türkiye’nin gü­cü ve güvenilir partnerleri ola­caklardır.” Suriye’ye geçiş kapı­larının hızlıca iyileştirildiğini ve kapasitelerinin artırıldığını kay­deden Avdagiç, Türkiye’de özel­likle son 15 yılda yaşamış olan Suriyeli girişimcilerin yapacağı

yatırımlarla iki ülkenin ticaret hacminin artabileceğini söyledi. Avdagiç, söz konusu yatırımla­rın yalnızca Suriye ile ticareti ar­tırmakla kalmayacağını, Suriye üzerinden komşu ülkelere de da­ha fazla mal satma imkanı sağla­yacağını sözlerine ekledi.

“Bölgesel asgari ücreti eleştirenler şimdi istiyor"

İTO Boşkanı Avdagiç, geçmişte. bölgesel asgari ücreti gündeme getirdiklerini hatırlattı Avdagiç, “Anayasaya aykırıdır, insan haklarına aykırıdır diye eleştiri getirenler oldu, şimdi onları biz izliyoruz. Şu anda onlar bunu gündeme getiriyorlar. Halbuki eğer bu anayasaya, insan haklarına, eşitliğe aykırıysa, o zaman teşviklerde uygulan farklılıklar, 1’inci bölgeden 6’ncı bölgeye kadar farklılıklar aykırı olmuyor mu? Yani ben İstanbullu yatırımcı olarak sıfır teşvik alıyorum, İstanbul’da hiçbir sektörün teşviki yok ama teşvik alan bölgeler var. O zaman bu da İstanbullu yatırımcıya karşı bir eşitsizlik değil mi? Bunu böyle dar kalıplarla, sloganik yaklaşımlarla ele almak asla doğru değil. Türkiye’nin gerçeklerini dikkate almak lazım” şeklinde konuştu.