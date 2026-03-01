İTO: İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 1 arttı

İstanbul’da toptan fiyatlar şubatta aylık yüzde 1 arttı; yıllık artış yüzde 19,81, yıllık ortalama değişim ise yüzde 24,47 oldu.

İTO verilerine göre, şubat ayında toptan fiyatlar bir önceki aya kıyasla madenler grubunda yüzde 2,90, kimyevi maddelerde yüzde 1,82, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,57, inşaat malzemelerinde yüzde 1,45 ve gıda maddelerinde yüzde 1,33 oranında arttı. İşlenmemiş maddelerde artış yüzde 0,15 ile sınırlı kalırken, mensucat grubunda fiyat değişimi görülmedi.

Yıllık ortalamada inşaat malzemeleri ilk sırada

Yıllık ortalama değişimlere bakıldığında, en yüksek artış yüzde 37,77 ile inşaat malzemelerinde gerçekleşti. Gıda maddelerinde yüzde 27,46, mensucatta yüzde 25,96, madenlerde yüzde 22,39, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 20,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 17,97 ve kimyevi maddelerde yüzde 15,70 artış kaydedildi.