İTO verileri açıkladı: İstanbul’un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İTO’nun 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2026 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4,56 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla fiyat artışı ise yüzde 36,15 olarak hesaplandı.

Sağlık ve ulaştırma öne çıktı

Ocak ayında harcama grupları arasında en yüksek artışlar sağlık ve ulaştırma kalemlerinde görüldü.

Bir önceki aya göre;

* Sağlık harcamaları %11,94,

* Ulaştırma %9,96,

* Çeşitli mal ve hizmetler %8,52,

* Lokanta ve oteller %6,22,

* Ev eşyası %4,40,

* Gıda ve alkolsüz içecekler %4,27,

* Haberleşme %4,26,

* Eğlence ve kültür %3,23,

* Konut %2,56,

* Eğitim %2,53,

* Alkollü içecekler ve tütün %0,21 oranında artış gösterdi.

Giyim ve ayakkabıda gerileme

Aynı dönemde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 2,32 oranında düşüş yaşandı. Bu kalem, ocak ayında fiyatların gerilediği tek ana harcama grubu oldu.

Fiyat hareketlerinde mevsim ve kamu etkisi

İTO değerlendirmesine göre, sağlık, ulaştırma ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki artışlarda kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşulları etkili oldu. Lokanta ve oteller grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri dikkat çekerken, gıda harcamalarında kış mevsiminin bazı ürünlerde fiyatları artırdığı belirtildi. Giyim ve ayakkabı grubunda ise piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat hareketleri izlendi.

Ocak 2026 itibarıyla aylık bazda en yüksek artış sağlık harcamalarında, en yüksek düşüş ise giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi.