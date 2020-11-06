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Japonya'da reel ücretler düşmeye devam ediyor

Japonya'da hanehalkı satın alım gücünü için önemli bir barometre olan enflasyondan arındırılmış reel ücretler eylül ayında da düştü.

Japonya'da reel ücretler düşmeye devam ediyor
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COVID-19 salgınını şirketler üzerindeki etkilerine bağlı olarak son 7 aydır düşen reel ücretler eylül ayında geçen yılın aynı ayının yüzde 1,1 altında gerçekleşti. Ağustos ayında yıllık bazda düşüş yüzde 1,4 olmuştu.

Ücretlilerin nominal toplam nakit kazançları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 2.587,15 dolar oldu. Ülkede nominal toplam nakit kazançlar son 6 aydır düşüyor.

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