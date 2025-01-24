Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 28,52 artırıldı. Tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bir önceki dönemle karşılaştırması

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 28,52) artırılarak güncellenmiş oldu.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle: