Kanada doları zayıf büyüme verisi sonrası değer kaybetti

Kanada doları, beklenenden zayıf gelen büyüme verilerinin ardından ABD doları karşısında 1,40 seviyesinin üzerine çıkarak değer kaybetti. Bu düşüşte, hem Kanada ekonomisindeki durgunluk sinyalleri hem de güçlü seyreden ABD doları etkili oldu.

Kanada ekonomisinin Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,1 büyümesi beklenirken, Ağustos verisi yüzde 0,3 daralma olarak revize edildi. Bu revizyon, Aralık 2022’den bu yana görülen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yeni bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi

Uzmanlar, bu zayıflığın ABD ile yaşanan ticaret sürtüşmelerinin etkisi ve yüksek politika faizlerinin yarattığı baskıdan kaynaklandığını belirtiyor. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası’nın (BoC) önceki faiz indirimini büyük ölçüde fiyatlamıştı ancak son veriler, yeni bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi.

Buna rağmen, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiği belirtiliyor. Manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4, çekirdek (trimmed) göstergesi ise yüzde 3,1 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz indirimi açıklaması sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında yeni bir indirim garantisi vermemesi ABD dolarına ek destek sağladı.

Analistler, Kanada dolarındaki zayıflığın kısa vadede devam edebileceğini, ancak BoC’nin politika yönlendirmesinin para birimi üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.