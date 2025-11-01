Kanada’nın 10 yıllık tahvil faizi yeniden geriledi

Kanada’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, kısa süreli bir toparlanmanın ardından yeniden yüzde 3,1 seviyesine geriledi. Nisan ayındaki dip seviyelerden gelen bu yükseliş, son açıklanan zayıf büyüme verileriyle birlikte hızla durdu.

Eylül ayı gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) aylık yüzde 0,1 artması bekleniyor. Ancak Ağustos verisinin yüzde 0,3 daralma olarak revize edilmesi, Aralık 2022’den bu yana en sert düşüş anlamına geliyor. Bu durum, ticaret gerilimleri ve yüksek politika faizlerinin ekonomik faaliyeti daha fazla baskıladığını gösteriyor.

Piyasalar aşağı yönlü risklere odaklandı

Kanada Merkez Bankası (BoC), geçtiğimiz günlerde politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,25’e çekmişti. Banka, bu adımın gevşeme döngüsünün sonuna yaklaşıldığına işaret ettiğini belirtmişti. Bu açıklama ilk etapta tahvil getirilerini yükseltmişti; ancak büyümedeki zayıflık sinyalleriyle birlikte piyasalar aşağı yönlü risklere odaklandı.

Öte yandan, enflasyon hâlâ hedefin üzerinde seyrediyor. Manşet TÜFE yıllık bazda yüzde 2,4, Merkez Bankası’nın çekirdek göstergesi (Trimmed CPI) ise yüzde 3,1 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, banka için faiz indirimiyle büyüme desteği arasında zor bir denge yaratıyor.

Ticaret cephesinde ise Başbakan Mark Carney, Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelerek ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması ve önümüzdeki on yılda ABD dışı ihracatın iki katına çıkarılması hedefini teyit etti.