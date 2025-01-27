Kapasite kullanım oranı ocak ayında 0,8 puan azaldı: 22 ayın en düşüğüne indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı.

2025 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı Mart 2023'ten bu yana en düşük düzeye indi.