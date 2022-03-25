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Kapasite kullanımı martta yüzde 77,3'e yükseldi

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı martta 0,7 puan artışla yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan yükselişle yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2020 2021 2022
Ocak 75,5 75,4 77,6
Şubat 76 74,9 76,6
Mart 75,3 74,7 77,3
Nisan 61,6 75,9  
Mayıs 62,6 75,3  
Haziran 66 76,6  
Temmuz 70,7 76,7  
Ağustos 73,3 77,1  
Eylül 74,6 78,1  
Ekim 75,4 78  
Kasım 75,8 78,1  
Aralık 75,6 ​​​​​​​78,7  
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