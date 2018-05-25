Kapasite kullanımı, mayısta yüzde 77.9

25 Mayıs 2018

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim

mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Yatırım mallarında ise değişim olmadı.