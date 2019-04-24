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Kapasite kullanımında sınırlı artış

Kapasite kullanım oranı Nisan'da 0.7 puan artarak yüzde 75 ile son 4 yılın en düşüğünden sınırlı yükseldi.

Kapasite kullanımında sınırlı artış
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Merkez Bankası, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı.

KKO'daki bu seviye en son Mart 2015'te görülen en düşük seviyelerden sınırlı bir yükselişe işaret ediyor.

TCMB verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: Reuters

Dunya.com

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