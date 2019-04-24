Kapasite kullanımında sınırlı artış

24 Nisan 2019

Merkez Bankası, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı.

KKO'daki bu seviye en son Mart 2015'te görülen en düşük seviyelerden sınırlı bir yükselişe işaret ediyor.

TCMB verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güveni Nisan'da arttı

Kaynak: Reuters