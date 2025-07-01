Karşılıksız çek adedi haziranda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 13 bin 932 adet seviyesinde bulunurken, Haziran ayında ayında bu rakam yüzde 68,8 artarak 23 bin 519 adede çıktı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 11,31 milyar TL'den 18,66 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 709 bin 60 adetten 1 milyon 189 bin 393 adede, tutarı ise 470,1 milyar TL'den 670,7 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 671 bin 329 adetten 1 milyon 131 bin 820 adede, tutarı 428,9 milyar TL'den 608,7 milyar TL'ye çıktı.