Karşılıksız çek adedi martta geriledi

Karşılıksız çek adedi martta bir önceki aya göre düşüş gösterdi ve yüzde 30,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 14 bin 708 adet seviyesindeyken, mart ayında ayında bu rakam yüzde 30,2 gerileyerek 10 bin 261 adede indi.

Karşılıksız çek tutarı 7,79 milyar TL'ye geriledi

Karşılıksız çek tutarı martta, 7,79 milyar TL'ye gerilemiş oldu. Bir önceki aydaki karşılıksız çek tutarı 10,67 milyar TL seviyesindeydi.

Bir önceki ayda 922 bin 993 adet olan toplam ibraz edilen çek adedi ise 594 bin 846 adede indi. Tutarı da 492,5 milyar TL'den 373,4 milyar TL'ye geriledi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 884 bin 884 adetten 565 bin 947 adede, tutarı 456,9 milyar TL'den 344,3 milyar TL'ye düştü.