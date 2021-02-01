Karşılıksız çek adedi ocak ayında düşüş gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Ocak'ta 4 bin 866 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 9 bin 4, geçen yıl aynı ay 12 bin 928 olmuştu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 718,0 milyon TL'den 439,0 milyon TL'ye geriledi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 939 bin 607 adetten 547 bin 478 adete, tutarı 64,56 milyar TL'den 48,38 milyar TL'ye çıktı.



Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 918 bin 686 adetten 534 bin 295 adete, tutarı 62,16 milyar TL'den 46,72 milyar TL'ye geldi.