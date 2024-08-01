Karşılıksız çek adedi temmuzda yüzde 149,9 arttı: 26 bin 351 adede yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adet seviyesinde bulunurken, Temmuz ayında bu rakam yüzde 149,9 artarak 26 bin 351 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 6,45 milyar TL'den 15,77 milyar TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 614 bin 764 adetten 1 milyon 472 bin 257 adede, tutarı ise 307,4 milyar TL'den 606,3 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 587 bin 233 adetten 1 milyon 411 bin 262 adede, tutarı 284,7 milyar TL'den 557,8 milyar TL'ye çıktı.