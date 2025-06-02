Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, sisteme ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi mayıs ayında düştü.

Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 22 bin 566 adet seviyesinde bulunurken, mayıs ayında ayında bu rakam yüzde 38,3 azalarak 13 bin 932 adede indi.

Bir önceki ay 15,68 milyar TL olan karşılıksız çek tutarı, mayıs ayında 11,31 milyar TL’ye düştü.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki ay 1 milyon 328 bin 308, tutarı ise 684,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Mayıs ayında ise 709 bin 60 adede, tutarı 470,1 milyar TL'ye geriledi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 270 bin 346 adetten 671 bin 329 adede, tutarı 629,2 milyar TL'den 428,9 milyar TL'ye indi.