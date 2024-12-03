Kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da kasım ayı enflasyon verilerini açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörüldü.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Kira artış oranları da belli olacak

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren kasım ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.

5 aylık enflasyon oranı netleşecek

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 5 aylık veri de ortaya çıkmış olacak. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı 12,06 olarak duyurulmuştu. Kasım enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte emekli ve memurun alacağı zam oranı da büyük oranla netleşecek.